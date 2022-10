Trappers is 22 uur onderweg voor makkelijke uitzege in Rostock; nu wacht thuisduel met de koploper

Tussen twee topwedstrijden in hadden de ijshockeyers van Tilburg Trappers vrijdagavond een makkie in Rostock. Tegen de nummer voorlaatst won de ploeg van Doug Mason met 2-7.

Afgelopen zondag verloren de TIlburgers met 6-2 bij Crocodiles Hamburg, aanstaande zondag komt koploper Hannover Scorpions op bezoek in Tilburg.

Het ‘uitje’ (659 kilometer) naar Rostock was dus een lekker tussendoortje. Er waren in het voormalige Oost-Duitsland hoofdrollen voor Reno de Hondt (3 goals en 1 assist) en Danny Stempher (3 assists en 1 goal). De speler met de meeste punten (6 goals en 14 assists) dit seizoen tot dusverre, Delaney Hessels, pikte een assistje mee deze avond. Goalie Ruud Leeuwesteijn hield zijn doel lang schoon, maar moest in de derde periode toch nog twee tegentreffers toestaan.

Gejoel en geroffel

Als we Doug Mason bellen in de bus op de terugweg, klinkt er een hels kabaal op de achtergrond. Gejoel en geroffel. De coach verklaart desgevraagd wat er aan de hand is. ,,Dat is traditie bij de jongens. Na een uitoverwinning gaan ze allemaal schreeuwen en op de ruiten van de bus bonken op het moment dat we de snelweg op rijden.“

Beloond

De coach was zeer goed te spreken over de aanvalslijn met Reno de Hondt, Danny Stempher en Raymond van der Schuit, die vijf van de zeven doelpunten voor hun rekening namen in Rostock. ,,Reno was ontzetten agressief aan de puck, heel goed. Dan word je beloond met doelpunten.”

Quote De spelers kunnen goed slapen in de bus, mij lukt dat maar moeilijk Trappers-coach Doug Mason

Mason verzuchtte dat hij nog ruim negen uur in de bus moest zitten. ,,In totaal zijn we 22 uur onderweg voor zo'n wedstrijd. De jongens zijn daar inmiddels wel aan gewend, maar ik nog niet. Zij kunnen volgens mij allemaal wel goed slapen in de bus, maar dat lukt mij maar moeilijk. Hooguit een halfuurtje elke keer. Ik benut de tijd maar om videobeelden van de wedstrijd te bekijken en daar dingen uit te pikken die ik voor de volgende wedstrijd met de spelers bespreek.”

Rivaal Scorpions

Trappers zag nummer 2 Crocodiles Hamburg punten verspelen tegen Herner EV en heeft nu evenveel verliespunten als de Hamburgers. Maar zondag wacht dus de eerste ontmoeting met de grote rivaal Hannover Scorpions, die dertien van z'n eerste veertien wedstrijden in reguliere speeltijd wist te winnen. ,,We zullen van onze eigen kracht uitgaan, maar wel wat tactische aanpassingen doen. Ik ben benieuwd wat wij kunnen doen tegen de koploper.”

Rostock Piranhas - Tilburg Trappers 2-7 (0-2, 0-3, 2-2). Scoreverloop: 9. Stempher 0-1, 13. De Hondt 0-2 (pp), 27. De Hondt 0-3, 37. Hermens 0-4, 38. De Hondt 0-5, 43. Sills 0-6, 45. Dansereau 1-6, 47. Dansereau 2-6, 48. Van der Schuit 2-7. Strafminuten: 12-16. Toeschouwers: 781. Overige uitslagen: Hannover Scorpions - Diez Limburg 6-2, Hammer Eisbären - Eisfighters Leipzig 5-2, Crocodiles Hamburg - Herner EV 4-5 (na overtime), Moskitos Essen - Hannover Indians 2-4, Krefelder EV - Saale Bulls Saale 0-7, Füchse Duisburg - Herforder EV 3-2 (na shootouts). Stand aan kop: 1. Hannover Scorpions 14-39. 2. Crocodiles Hamburg 14-33, 3. Tilburg Trappers 13-30, 4. Herner EV 13-29. 5. Hannover Indians 14-29, 6. Icefighters Leipzig 15-26.