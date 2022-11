Trappers is dicht bij ‘perfect’ weekend, maar morst toch nog twee punten

Nog maar 1 minuut en 17 seconden moest Trappers een 0-1-voorsprong zien vast te houden in Duisburg zondagavond en dan was de winst binnen. Maar het ging nog mis. In overtime werd het zelfs nog een 2-1 nederlaag op bezoek bij Füchse: 2-1.

De ploeg van coach Doug Mason nam dus slechts één puntje mee terug naar Tilburg en had geen ‘perfect’ weekend, na de 4-2 zege op Hammer Eisbären vrijdagavond in Tilburg. ,,We hadden eerder de 0-2 kunnen maken en daarmee de wedstrijd op slot gooien”, had Mason gezien, ,,Maar eerlijk gezegd had Füchse ook goede kansen op de 1-1. Beide goalies (Cedric Andrée bij Trappers, red.) waren op dreef.”

Onnodige straf

In de slotminuten ging het dus mis. Eerst viel de gelijkmaker met nog ruim een minuut te spelen, daarna pakte Reno de Hondt een vijfminutenstraf vanwege ‘spearing’. ,,Wel terecht”, vond Mason, ,,maar een onnodige actie van Reno als reactie op iets wat een tegenstander deed. Bij die stand en zo kort voor het eind moet je dat niet doen. Daar hebben we het vaker over gehad. Maar het is vrij hardnekkig. Nu mochten we nog blij zijn dat we in ondertal niet ook nog een tweede tegentreffer om de oren kregen in de slotseconden. Nu hebben we tenminste nog een punt.”

Verrassende uitslag

En elk puntje telt in deze Oberliga Nord, is zijn mening. ,,In deze competitie zijn veel ploegen min of meer gelijkwaardig. Elke speeldag ie er wel een verrassende uitslag. Ik zag net dat Hammer Eisbären vanavond met 5-1 heeft gewonnen van Herner EV.” Mason was goed te spreken over Chay Schultz, de 19-jarige verdediger. ,,Zowel in de duels als in z'n denken heeft hij fantastisch gespeeld.”

Vrijdag: Tilburg Trappers - Hammer Eisbären 4-2 (0-1, 2-1, 2-0). 18. Tekgaev 0-1 (pp), Lichnovsky 0-2, 28. D. Hessels 1-2, 31. Bulmer 2-2, 42. Timmer 3-2, 45. Sars 4-2. Strafminuten: 4-6. Doelpogingen: 46-20. Toeschouwers: 2.202.

Zondag: Füchse Duisburg - Tilburg Trappers 2-1 na overtime (0-0, 0-1, 1-0). 38. Vogelaar 0-1, 59. Wernerson 1-1, 62. Neumann 2-1 (pp). Strafminuten: 8-15. Doelpogingen: 29-30. Toeschouwers: 759.

Stand aan kop: 1. Hannover Scorpions 24-66, 2. Crocodiles Hamburg 25-55. 3. Hannover Indians 23-47, 4. Tilburg Trappers 24-47, 5. Herner EV 23-46.