Trappers is weer gestart: ‘Ik had die testen nog wel zwaarder verwacht’

Doug Mason is klaar voor de start bij Tilburg Trappers, dat snakt naar nieuw succes

De afgelopen dagen was Doug Mason in de ijshal op Stappegoor nog druk bezig met de indeling van de nieuwe kleedkamers en ruimtes voor de staf. ,,Heerlijk koel. Van die hitte buiten heb ik weinig meegekregen, want ik was 's ochtends al vroeg in de hal en ging pas 's avonds naar huis.”

11 augustus