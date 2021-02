Trappers kan definitief geen Oberligakampioen worden: ‘Jantje lacht, Jantje huilt’

Zoals de afgelopen jaargangen het geval was spelen de ploegen uit de Oberliga Nord en Süd dit seizoen niet tegen elkaar, maar kennen beide competities eigen play-offs. De DEB heeft hiervoor gekozen om het aantal reisbewegingen te beperken. De beste teams komen elkaar niet eerder tegen dan in de grote finale, waar promotie naar de DEL2 én de algehele Oberligatitel op het spel staan. Trappers kan niet promoveren, waardoor de Tilburgse ijshockeyers enkel kampioen in de Oberliga Nord kunnen worden.

Algemeen directeur Ruud van Baast reageert met gemengde gevoelens op het besluit van de ijshockeybond, nadat in Duitse media het gerucht al eerder verscheen. ,,Jantje lacht, Jantje huilt”, vertelt hij. ,,Sportief gezien zijn we uiteraard niet blij met deze beslissing. Maar bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Dat begrijpen we en op basis daarvan hebben we ingestemd met deze aanpassing. Nu gaan we vol voor de titel in de Oberliga Nord.”