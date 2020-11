Trappers kan het prima met een mannetje minder, meestal..

Eindelijk was het dan zover afgelopen zondag: in de vijfde wedstrijd van het seizoen wist Trappers pas voor het eerst te scoren tijdens powerplay, een fase waarin van de tegenstander een mannetje op de strafbank zit en dus op het ijs in ondertal is. Na zestien mislukte pogingen in de eerste vier duels, was het op bezoek bij Herner EV plots twee keer raak met een mannetje meer. Beide powerplaygoals kwamen van de stick van Kevin Bruijsten.