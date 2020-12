Trappers kan zondag toch nog een thuisduel omdraaien

Bereid

In het begin van de competitie werden wedstrijden steevast omgedraaid. Trappers - Herner EV werd dan in Herne gespeeld en gold als thuisduel voor Herner. Later in het seizoen wordt dan het thuisduel een keer gespeeld. Maar een aantal tegenstanders zag het niet zitten om in de tweede helft van de competitie een paar keer op bezoek te moeten in Tilburg (mogelijk mét publiek), waardoor de duels niet meer omgedraaid werden. Zo speelde Trappers afgelopen zondag z'n eerste thuisduel op Duitse bodem. Voor komende zondag bleek Herforder EV echter bereid om toch nog een keer een ‘omgedraaide wedstrijd’ te spelen.