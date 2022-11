Trappers knokt zich goed terug na 0-2 achterstand tegen Hammer Eisbären

Het toeval wilde dat Josh Mizerek terug was in Tilburg. Hij werd afgelopen week aangesteld als nieuwe hoofdcoach bij Hammer Eisbären. De Canadees was tot afgelopen zomer, toen hij de Tilburgse club verliet, vijf jaar assistent-trainer en jeugdcoördinator bij Trappers. Voorafgaand aan de wedstrijd werd hij op het ijs nog even in het zonnetje gezet vanwege zijn verdiensten in Tilburg. Bestuurslid Cees Oerlemans eindigde zijn dankwoord met: ‘Good luck with Eisbären, but not tonight’.