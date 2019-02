Trappers krijgt lastig Essen op de knieën

De vorige drie ontmoetingen tussen Trappers en Moskitos dit seizoen waren bijzonder spannend. Twee keer wonnen de Tilburgers nipt (3-2 en 2-1) en de ploeg uit Essen trok één keer aan het langste eind (3-1).

Ook nu deden de ploegen lange tijd weinig voor elkaar onder. De Duitsers kwamen na vijf minuten brutaal op voorsprong in de met ruim 2.500 toeschouwers volgepakte ijshal Stappegoor. Maar binnen de minuut reageerde Trappers: op aangeven van Wouter Sars maakte Nick de Ruijter er 1-1 van. Niet lang voor het einde van de eerste periode kwamen de Tilburgers op voorsprong. En nog wel op een moment dat de tegenstander met een mannetje meer op het ijs stond. De counter van Trappers was vlijmscherp; Mitch Bruijsten haalde op assist van Nardo Nagtzaam en Alexei Loginov de trekker over: 2-1.

Prachtige 3-1, lucky 4-2

In de tweede periode werd er eerst een treffer van Trappers afgekeurd voordat Kevin Bruijsten er alsnog 3-1 van maakte. Maar de bezoekers waren nog niet knock-out. McLeod zorgde voor 3-2. Maar net als na de eerste treffer van Moskitos herstelde de thuisploeg zich ook nu bijzonder snel. Binnen de minuut na de 3-2 zorgde Wouter Sars voor de 4-2; al was zijn inzet zeker houdbaar. Tussen de legguards van goalie Cerveny door hobbelde de puck net over de doellijn.

Late treffers

Pas toen Kevin Bruijsten er met een schot van de blauwe lijn in de 45ste minuut 5-2 van maakte, leek het verzet van de bezoekers uit Essen gebroken. De doelpunten in de slotfase deden er niet veel meer toe. Nardo Nagtzaam maakte er 6-2 van voordat Moskitos via treffer van Pfeifer en Miglio de eindstand op 6-4 bepaalde.