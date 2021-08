Trappers laat Floris van Elten vertrekken naar Eaters

De 21-jarige verdediger verwacht daar meer kans op speeltijd te krijgen dan bij Trappers, dat in de Duitse Oberliga uitkomt. Eaters doet mee aan de BeNeLiga. ,,Dit is in onderling overleg gebeurd”, vertelt technisch directeur René de Hondt van Trappers. ,,We houden de ontwikkeling van Floris nadrukkelijk in de gaten en sluiten niet uit dat hij terugkeert in Tilburg.”