Trappers laat weinig heel van Black Dragons Erfurt

In wat waarschijnlijk de laatste thuiswedstrijd voor Tilburg Trappers was in de Oberliga Nord, heeft de nummer drie met ruime cijfers afgerekend met de nummer acht TecArt Black Dragons uit Erfurt. Het werd in Tilburg liefst 10-0.

Het duurde even voor de score werd geopend, maar toen was ook direct het hek van de dam. Tilburg deed het ijs kantelen richting de goal van de tegenstander en zette dat overwicht in de achtste minuut om in een voorsprong via Raymond van der Schuit, om vervolgens binnen twee minuten nog twee keer het doel te vinden. De eerste periode eindigde in 4-0.

Ook in de tweede periode viel de eerste goals binnen een minuut van elkaar. Nadat Bulmer eerst voor de 5-0 had getekend en Erfurt van goalie wisselde, duurde het nog geen veertig seconden voordat Max Hermens de zesde maakte voor Trappers. Even later was het benjamin Marvin Timmer die voor de zevende treffer tekende.

In de laatste periode zette Trappers zijn missie door om de tien goals te bereiken en slaagde daar via Giovanni Vogelaar in de 59e minuut nog in. Veel weerstand was er niet van de kant van de Erfurtse ploeg, die aardig moegestreden overkwam.

Trappers staat nog altijd derde in de Oberliga Nord. Of daar nog verandering in komt, hangt af van of er nog wedstrijden ingehaald gaan worden. Of dat het geval is moet de komende dagen duidelijk worden.