Trappers laat zich in overtime verrassen door Lindau Islanders

VIDEO Bestaat Indoor Brabant nog wel?

19:48 Wie deze dagen naar de Brabanthallen in Den Bosch rijdt voor het grootste paardensportevenement van Nederland, ziet op de borden nergens Indoor Brabant aangegeven, maar The Dutch Masters. Dat is even wennen. Toernooidirecteur Marcel Hunze legt uit waarom hiervoor gekozen is. En enkele bezoekers van het evenement vertellen of ze het een gelukkige keuze vinden.