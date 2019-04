Trappers leeft nog na thriller tegen Herner EV

De ijshockeyers van Tilburg Trappers keken dinsdagavond de dood in de ogen in de halve finale van de play-offs, maar leven nog na een ware thriller. Drie keer kwamen de Tilburgers terug van een achterstand om uiteindelijk met 5-3 te winnen van Herner EV. De stand in de serie is 2-1 voor de Duitsers; donderdag is duel 4 in Herne.