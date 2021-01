Trappers legt Leipzig voor tweede keer in twee weken over de knie

Deze week in... 2007 Hans Stacey vond in 2007 de perfecte cadans: ‘Ik had één doel: de Dakar winnen’

17 januari Hans Stacey uit Best won in 2007 het truck-klassement van de laatste Dakar Rally in Afrika. ,,Een sportief hoogtepunt. Ik had één doel: de Dakar winnen en ik ben blij dat het gelukt is.”