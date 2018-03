Trappers maakt korte metten met Blue Devils en staat met anderhalf been in kwartfinale

INDOOR BRABANT Sabine Alders de snelste tijdens springwedstrijd in Z-categorie

13:44 DEN BOSCH - Sabine Alders heeft zondag tijdens Indoor Brabant de springwedstrijd in de Z-categorie op haar naam geschreven. De amazone was in combinatie met Dorita in een tijd van 40.51 de snelste in de Peelhal.