Trappers maakt net op tijd een eind aan inhaalrace Crocodiles Hamburg

Tilburger rijdt met hoge snelheid tegen het verkeer in ‘moest uitwijken voor een beest’

3 februari TILBURG - ,,Het is een beetje een apart verhaal’’, moet de Tilburger (20) zelf ook erkennen voor de rechtbank in Breda. Op de Ringbaan-Zuid stuurt hij de middenberm in om uit te wijken voor een beest. Van schrik trapt hij op het gaspedaal, in plaats van op de rem. Vervolgens rijdt hij met hoge snelheid tegen het verkeer in en knalt-ie tegen een hek.