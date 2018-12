Trappers maakt weer gehakt van Harzer Falken

Eerder dit seizoen wonnen de ijshockeyers van Tilburg Trappers in eigen hal al eens met 10-0 van Harzer Falken. Ook zondagmiddag had de ploeg van Bo Subr weinig te duchten van de bezoekers uit Braunlage (8-1).

Na de 1-0 van Brock Montgomery na acht minuten leek het al de vraag hoe groot de overwinning tegen de nummer voorlaatst dit keer zou uitpakken. Maar Harzer Falken wist even later te verrassen door de puck achter goalie Ruud Leeuwesteijn in het net te prikken: 1-1.

Lees ook Tilburg Trappers boekt zege in Erfurt Lees meer

Elf minuten

Pas in de tweede periode werd het verschil gemaakt. In een tijdsbestek van elf minuten scoorde Trappers vier keer, waarvan twee keer in powerplay. De treffers waren van Reno de Hondt (2x), Mitch Bruijsten en Brock Montgomery.

In de derde periode was het alleen nog de vraag of Trappers opnieuw de tien zou kunnen halen tegen Harzer Falken. Dat bleek net niet het geval. Reno de Hondt en Ivy van den Heuvel scoorden op momenten dat de thuisploeg met een mannetje minder op het ijs stond en Mickey Bastings bepaalde de eindstand daarna op 8-1.