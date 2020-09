Trappers maakt zitplekken op staantribune vanwege coronaregels

Tilburg Trappers, dat vanavond (vrijdag) z'n eerste thuiswedstrijd van het seizoen speelt (om 20.00 uur, vriendschappelijk tegen EV Krefeld 81), heeft de staantribune in de ijshal omgetoverd in een zittribune. Dat heeft te maken met de coronamaatregelen. De toeschouwers moeten zoveel mogelijk zitten tijdens een wedstrijd.

Er zijn zitplaatsen gecreëerd met behulp van kussentjes. ,,De tribune echt helemaal ombouwen zou te duur zijn geweest”, aldus directeur Ruud van Baast. ,,Maar op deze manier kunnen de mensen ook best comfortabel zitten. En er kunnen meer mensen in de hal dan wanneer we niks doen en de staantribune leeg laten.”

Piekmomenten voorkomen

Van Baast roept de supporters op om piekmomenten bij het halen van drank en bezoek aan toiletten te voorkomen. De horecapunten zijn gewoon open, maar er mogen geen consumpties staand genuttigd worden. Het is nu alleen afhalen en terug naar je plaats. Of nog liever: gebruikmaken van de runners die we in elk vak hebben lopen.”

Voucher

Elke seizoenkaarthouder mag één van de drie thuisduels in de voorbereiding bijwonen. Mogelijk wordt er nog een extra oefenwedstrijd ingelast omdat donderdag bekend werd dat de start van de competitie in de Oberliga Nord is uitgesteld van 16 oktober naar 6 november. Seizoenkaarthouders kunnen bij de helft van de thuisduels in de competitie aanwezig zijn. Voor de andere wedstrijden krijgen zij van de club een voucher voor de livestream van het bedrijf Sprade TV, dat de tarieven dit seizoen heeft verdubbeld. Zonder voucher kost het kijken van een competitiewedstrijd voortaan 9,99 euro.