Trappers mag eindelijk weer in eigen hal ijshockeyen

De ijshockeyers van Tilburg Trappers kunnen vanavond eindelijk weer een wedstrijd in eigen hal spelen. De versoepeling van de coronamaatregelen voor topsporters maakt dat mogelijk. Publiek is uiteraard nog niet welkom.

Trappers, dat sinds vijf jaar in de Duitse Oberliga actief is, was al het enige Nederlandse clubteam buiten de voetbalprofs (mannen en vrouwen) dat ‘gewoon’ competitie speelde ondanks de coronabeperkingen. Maar tot dusverre moest coach Bo Subr met zijn mannen naar Duitsland voor groepstrainingen en wedstrijden.

Topsport

Daar hadden alle topsporters al de uitzonderingspositie die in Nederland alleen een aantal internationals was gegund. En de Oberliga – het derde ijshockeyniveau – geldt nog net als topsport omdat vrijwel alle spelers in die competitie fullprof of semiprof zijn.

Trappers maakte heel wat reisuren de afgelopen maanden. Directeur Ruud van Baast is dan ook blij dat er vanaf donderdag weer normaal getraind mag worden in de eigen ijshal en dat thuiswedstrijden gewoon in Tilburg kunnen worden afgewerkt. Te beginnen met die tegen Herforder EV vanavond.

Protocol

De Trappers-organisatie is er klaar voor, aldus Van Baast. ,,We hebben gisteren het protocol Topsport ontvangen van NOC*NSF en aan 80 à 90 procent van de eisen voldeden we al. Sommige zaken worden aangescherpt. Wij lieten spelers en stafleden tot dusverre alleen op corona testen als ze klachten hadden. Vanaf nu gebeurt dat bij iedereen standaard twee keer in de week. Dat kost ons een hoop geld, maar we hebben vanaf nu een stuk minder reiskosten.”

BeNeLiga klaar

De Tilburgse ijshal mag alleen openblijven voor het Oberligateam van Trappers en voor de nationale teams die er trainen, de ijshockeyvrouwen en de shorttrackers. Van Baast: ,,De clubs in de BeNeLiga - waar wij ook in vertegenwoordigd waren met een team - hebben besloten dat de competitie niet meer hervat gaat worden. Voor de eerste divisie valt het besluit pas in januari.”