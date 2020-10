Trappers mag toch helemaal niet meer trainen in Tilburg

Trappers richt zich ‘gewoon’ op start competitie; eerste thuisduel wordt een uitbeurt

20 oktober De ijshockeyers van Tilburg Trappers bereiden zich zo goed en zo kwaad als het kan voor op de competitiestart in de Oberliga Nord op 6 november. Vanwege de coronamaatregelen speelt de ploeg in eerste instantie alleen uitwedstrijden in Duitsland.