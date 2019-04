Trappers met clean sweep naar halve finale, Herner EV tegenstander

Naast Trappers staat ook Herner EV op matchpoint, zeer verrassend

1 april Tilburg Trappers is niet de enige ploeg die in de play-offs van de Oberliga een 2-0 voorsprong heeft genomen in de best-of-five-serie. Dinsdag kunnen de TIlburgers het karwei in eigen hal afmaken met nog een zege op Selber Wölfe en zo al de halve finale bereiken.