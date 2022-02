Trappers met de grootst mogelijke moeite voorbij laagvlieger Diez

Tilburg Trappers won wel van laagvlieger Diez-Limburg, maar had moeite om de puck achter goalie Jan Guryca te krijgen. In het IJssportcentrum eindigde het duel in 5-2.

Op papier een eenvoudige tegenstander, maar coach Dave Livingston zei al eens eerder dit seizoen dat er geen gemakkelijke wedstrijden tussenzitten in deze competitie. Dat bleek ook dinsdagavond, toen nummer 12 Diez-Limburg naar Stappegoor afreisde.

Trappers had de grootst mogelijke moeite met de laagvlieger. De thuisploeg kwam zelfs op achterstand na een fout van Jordy van Oorschot die zomaar de puck inleverde. Kevin Loppatto profiteerde optimaal en zette de bezoekers brutaal op voorsprong. Hij liet Jowin Ansems, die Ruud Leeuwesteijn verving, kansloos: 0-1.

Kansenregen Trappers

Daarna regende het kansen voor Trappers, dat in de eerste periode liefst twintig keer op doel schot. Enkel op het schot van Ties van Soest had goalie Guryca, voormalig DEL-speler, geen antwoord: 1-1. Ook in de tweede periode was het eenrichtingsverkeer. Ook nu scoorde de thuisploeg slechts één keer; Van Oorschot herstelde zijn fout met een rake afstandsknal: 2-1.

Frustratie bij Trappers

Toch nam bij Trappers de frustratie toe. De puck ging er lastig in, een euvel waar de ploeg al langer last van heeft. Van afstand, van dichtbij, via een tip-in. Heel vaak lag Guryca in de weg. Maar in de derde periode nam de nummer 3 van de Oberliga Nord definitief afstand. Kevin Bruijsten, terug in de wedstrijdselectie, en Diego Hofland maakten de Tilburgse treffers, de 3-1 en 4-1.

Diez kwam amper in de buurt van goalie Ansems, maar was dan wel meteen gevaarlijk. Dat bewees Nikita Krimskiy, die Ansems verschalkte met nog drieënhalve minut te gaan: 4-2. Brett Bulmer bepaalde daarna de eindstand: 5-2. Trappers had het volledig aan zichzelf te wijten dat de bezoekers zo lang in de wedstrijd bleven. De opluchting was groot toen de zege definitief binnen was.

Scoreverloop: 5. Loppatto 0-1, 20. Van Soest 1-1, 27. Van Oorschot 2-1, 42. Bruijsten 3-1, 51. Hofland 4-1, 57, 58. Bulmer 5-2.