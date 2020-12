Trappers met moeite langs laagvlieger Rostock Piranhas

Op papier zou het een gemakkelijke avond voor Trappers moeten worden. Maar de praktijk bleek weerbarstiger bij Piranhas, voorlaatste in de Oberliga Nord. De start was sterk van de bezoekers, want na zes minuten leidden ze al dankzij een de openingstreffer van Kevin Bruijsten. Vlak voor het einde van de eerste periode verdubbelde diezelfde Bruijsten de voorsprong: 0-2.