Trappers moet op zoek naar nieuwe captain: Mickey Bastings stopt met ijshockey

Na 177 goals en 557 punten in 637 duels krijgen zijn maatschappelijke carrière en privéleven nu voorrang. ,,Het is een enorm moeilijke beslissing geweest waarbij ik zeker niet over één nacht ijs ben gegaan’, aldus Bastings. ,,Ik heb er met verschillende mensen die belangrijk voor me zijn over gesproken. Tijdens die gesprekken kreeg ik steeds meer het gevoel dat het een goed moment zou zijn om er een punt achter te zetten. Bovendien is het thuis ook druk met het gezin en krijg ik op het werk bij Destil kansen die ik niet kan laten lopen. Al met al is het gewoon mooi geweest.’