Trappers moet voor de vierde keer buigen voor Scorpions dit seizoen

De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben ook hun vierde wedstrijd van het seizoen tegen Hannover Scorpions verloren. Opnieuw was het verschil in de wedstrijd vol vechtpartijtjes niet groot (1-4), maar de uitkomst wel hetzelfde: nul punten.

De bezoekers schoten uit de startblokken op Stappegoor. Binnen twee minuten kreeg Scorpions al twee grote kansen, maar Trappers-goalie Ian Meierdres gaf geen krimp. Langzaam maar zeker kwamen de Tilburgers beter in de wedstrijd die met hoge intensiteit en in hoog tempo werd gespeeld. Trappers overleefde eerst ternauwernood powerplay van de gasten om vervolgens zelf toe te slaan met een mannetje meer. Kevin Bruijsten haalde op assist van Gio Vogelaar en Mickey Bastings de trekker over: 1-0.

Geweldige save

In de tweede periode voorkwam Meierdres eerst met een geweldige save dat het 1-1 werd, maar niet veel later lag de gelijkmaker van Roman Pfennings toch in het netje: 1-1. Het spel golfde vervolgens op en neer. Net nadat Trappers een matige powerplay had afgewerkt, sloegen de bezoekers voor de tweede keer toe. Mike Glemser schoot de puck snoeihard achter Meierdres: 1-2.

Harde klap

In de derde periode ging Trappers op zoek naar de gelijkmaker, maar met de 1-3 in de 49ste minuut deelde Tomi Wilenius de Tilburgers een harde klap toe. Die kwamen de gastheren niet meer te boven. In de slotfase hing de 1-4 meer in de lucht dan de 2-3. De vierde treffer van de bezoekers viel uiteindelijk in de slotminuut toen Trappers goalie Meierdres had ingeruild voor een extra veldspeler: 1-4. Zodat Trappers voor de vierde keer dit seizoen Scorpions moest feliciteren. Mogelijk krijgen de Tilburgers in de play-offs nog een mogelijkheid om dit recht te zetten.

Scoreverloop (1-0, 0-2, 0-1): 17. Bruijsten 1-0 (pp), 25. Pfennings 1-1, 33. Glemser 1-2, 49. Wilenius 1-3, 60. Schmid 1-4 (empty net).