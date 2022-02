Trappers morst een punt tegen de hekkensluiter door tegentreffer 27 tellen voor tijd

Ook afgelopen dinsdag was de ploeg uit Hamm op bezoek in Tilburg; toen won de thuisploeg met 5-2 (shots on goal: 40-16). Tijdens die wedstrijd kreeg Max Hermens een match penalty, waardoor hij nu de eerste van twee wedstrijden schorsing moest uitzitten.

Wellicht lag het daar aan dat de ploeg van coach Dave Livingston moeite had het net te vinden in de eerste periode. Na die eerste 20 minuten was het qua shots on goal 17-2, maar de doelpuntenteller stond nog op 0-0.

Ansems op doel

Direct vanaf de start van de tweede periode drukte Trappers het gaspedaal weer diep in en dat leidde al snel tot een treffer. Op aangeven van Bartek Bison prikte Wouter Sars de 1-0 binnen. Bij de thuisploeg stond Rowin Ansems voor de derde keer in het doel; voor hem was het zaak om scherp te blijven voor de spaarzame momenten waarop Hamm bij hem in de buurt kwam.

Binnenkant paal

Dat gebeurde een paar keer tijdens een powerplay van de gasten, maar met een paar fraaie reddingen hield Ansems zijn doel schoon. Aan de andere kant was er meer actie, maar de puck wilde er maar niet in. Aan het einde van de tweede periode schoot eerst Giovanni Vogelaar de puck tegen de binnenkant paal, even later deed Bartek Bison dat ook.

Niet beslist

Met die ‘vloek’ was het snel gedaan in de derde periode, die pas 17 tellen op gang was toen Diego Hofland er dan eindelijk 2-0 van maakte tijdens een restant powerplay. Het leek de voortijdige beslissing, maar dat was het niet. Want na een knokpartijtje kregen de bezoekers powerplay en die werd verzilverd: 2-1 door Marcus Gretz. De gelijkmaker hing niet echt in de lucht, maar viel toch. Goalie Ansems moest de puck na een afstandsschot lossen en Thomas Lichnovsky was er als de kippen bij om de 2-2 binnen te prikken.

Vogelaar

Vervolgens had Trappers nog krap acht minuten om punt(en)verlies tegen de hekkensluiter te voorkomen. Dat leek voldoende. In de 55ste minuut schoot verdediger Giovanni Vogelaar de puck hard in de touwen: 3-2.

Met nog 48 tellen op de klok namen de bezoekers een time-out, vervolgens werd de goalie vervangen door een veldspeler. Dat resulteert vaak in een tegentreffer, maar dit keer had de tactische zet het beoogde effect. Michal Spacek verschalkte Ansems 27 seconden voor tijd: 3-3.

Overtime

Dus morste Trappers sowieso al een punt en moest het in de ‘sudden victory overtime’ zien te voorkomen dat het er twee werden. Van Gorp, Vogelaar en Muller zagen allemaal een inzet gekeerd door de goalie, maar toen was het dan toch raak. Reno de Hondt kreeg de puck toen hij vrij voor de goalie stond en werkte die via het lichaam van Daniel Filimonow binnen: 4-3. En dus tee punten voor de Tilburgers, eentje voor de hekkensluiter uit Hamm.

Scoreverloop: Sars 1-0, 41. Hofland 2-0 (pp), 46. Gretz 2-1 (pp), 52. Lichnovsky 2-2, 55. Vogelaar 3-2, 60. Spacek 3-3, 64. De Hondt 4-3.