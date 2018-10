Trappers morst punten, maar blijft koploper in de Oberliga Nord

Vrijdagavond kwam Trappers kort voor tijd op 3-3 in de uitwedstrijd bij Hannover Scorpions, maar verloren de Tilburgers uiteindelijk na penaltyshots. Zondagmiddag kwam de ploeg van Bo Subr op Stappegoor na drie perioden opnieuw uit op 3-3, dit keer tegen Crocodiles Hamburg. In de laatste minuut van de overtime maakte Nardo Nagtzaam de golden goal voor de thuisploeg die luid bejubeld werd door de 2.270 toeschouwers.

Toen de stofwolken in de Oberliga Nord zondagavond waren opgetrokken, bleek dat Trappers nog altijd ruim koploper is, omdat ook nummer 2 Hannover Indians en nummer 3 Herner EV punten morsten. De volgende wedstrijd voor Trappers is zondag 21 oktober. Dan gaan de Tilburgers op bezoek bij runner-up Hannover Indians. In eigen hal is de volgende wedstrijd voor Trappers een duel met Moskitos Essen op vrijdag 26 oktober (20.00 uur).