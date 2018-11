Trappers na stroeve start ruim langs Black Dragons Erfurt

In de vorige thuiswedstrijd had Trappers, samen met Hannover Scorpions koploper in de Oberliga Nord, het knap lastig met hekkensluiter Preussen Berlin (6-5 winst na overtime), vrijdagavond duurde het even voordat de Tilburgers afstand konden nemen van nummer 11 Black Dragons Erfurt, ook al hadden ze Brock Montgomery en Mickey Bastings na blessureleed weer in de gelederen.

Na de eerste periode stond er 1-1 op het scorebord en daar mocht Trappers zich gelukkig mee prijzen. De ploeg van Bo Subr kwam weliswaar na 10 minuten op voorsprong door een treffer van Kevin Bruijsten, maar na de 1-1 (in powerplay) kregen de bezoekers diverse goede kansen om op voorsprong te komen. De paal en goalie Ian Meirdres voorkwamen dat echter.

2500 toeschouwers

In de tweede periode zette de thuisploeg – voor ruim 2500 toeschouwers - een tandje bij. Dat resulteerde al snel in de 2-1 van opnieuw Kevin Bruijsten. In de 27ste minuut scoorde Trappers twee keer (Mitch Bruijsten en Max Hermens), waarmee de kloof geslagen was: 4-1.

Het verzet van de gasten uit het voormalige Oost-Duitsland was nu wel gebroken. In de derde periode liepen de Tilburgers verder uit. Max Hermens tekende voor zijn tweede treffer (5-1), waarna ook Nardo Nagtzaam nog een duit in het zakje deed (6-1).