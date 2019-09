Trappers neemt klachten over slecht zicht serieus

Robin van Roosmalen maakt langver­wacht MMA-de­buut voor Bellator

16 september Het hing al een tijdje in de lucht, maar op zaterdag 26 oktober maakt Robin van Roosmalen (29) zijn langverwachte debuut voor Bellator. De MMA-vechter uit Den Bosch neemt het in de Mohegan Sun Arena in Connecticut op tegen de 25-jarige Amerikaan Cris Lencioni. Het wordt zijn derde gevecht.