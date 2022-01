Trappers neemt met debuterende goalie Ansems pas laat afstand van hekkensluiter Hammer Eisbären

Hoewel de competitie al over de helft is en alle ploegen elkaar vier keer tegenkomen, was dit pas de tweede ontmoeting tussen Trappers en Eisbären. Ook dat betrof het een uitduel voor de Tilburgers, die toen met 0-3 wonnen.

Brothers

Afgelopen vrijdag verraste Hamm echter met een overtime-zege bij Herne. Ongetwijfeld had die verrassing te maken met het feit dat Eisbären onlangs is versterkt door de komst van Kyle Brothers, die overkwam van Diez Limburg.

Jowin Ansems

Trappers wilde zich niet laten verrassen en ging goed van start, met de jonge Jowin Ansems voor het eerst op doel. In de eerste periode nam de ploeg van coach Dave Livingston een 0-3 voorsprong. via treffers van Diego Hofland, Kevin Bruijsten en Max Hermens Toch was het nog niet gedaan. In de tweede periode gaf de thuisploeg goed weerwerk. Na 40 minuten stond het 3-4 (met een treffer van Brett Bulmer), nog wel in Tilburgs voordeel.