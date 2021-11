Trappers neemt pas in laatste periode afstand en wint in Tilburg

Trappers sluit zijn voorlopig laatste wedstrijd met publiek winnend af. In Tilburg won het met horten en stoten, maar toch ruim van Krefelder EV.

Ian Meierdres maakte bij de Trappers weer zijn rentree in het doel. Dat deed hij wel vijftien minuten later dan gepland. Dat had alles te maken met de lange rijen voor de ingang van de ijshal. Niet iedereen was op tijd binnen en dus begon de wedstrijd later. Of het daardoor komt dat Trappers tam aan de wedstrijd begon is de vraag. De ploeg van Dave Livingston kwam zelfs op achterstand. Na vijf minuten schoot Florian Maierhofer raak: 0-1. Het had in periode 1 nog erger gekund.

Adrian Grygiel ging alleen op Meierdres af en faalde. Dat deed Ties van Soest namens Trappers niet. In minuut 15 kwam hij alleen voor doelman Jonas Gähr. Van Soest schoot de puck hard tegen het net: 1-1. Daar bleef het in periode 1, al kreeg Florian Maierhofer in de laatste minuut nog een enorme kans om de 1-2 binnen te schieten.

In de periode twee had Trappers wat meer de overhand. Tijdens een powerplay raakte Diego Hofland de paal. Datzelfde deed even later ook Noah Muller. Zo drongen de Tilburgers wel aan, maar scoorde het niet. Dat gebeurde na 30 minuten wel. De fans stonden al op de banken, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt af. Max Hermens sloeg tegen de stick van doelman Gähr en dus ging het feestje niet door. Het had een powerplay voor de gasten als gevolg. Toch bleef de thuisploeg de baas op het ijs. Het kreeg in ondertal een enorme kans. Aanvoerder Mickey Bastings schoot de bal tegen Gähr op. Die keepte de wedstrijd van zijn leven. Daardoor bleef het in periode twee 1-1.

Laatste periode

En dus kwam het aan op de laatste periode. Daarin begon Krefeld beter dan Trappers. Meierdres bracht goed redding op een schot van Markus Freis. Het publiek besloot maar eens goed achter Trappers te gaan staan. Het resulteerde in een goede fase van de Tilburgers. Daarin kreeg het na 49 minuten een powerplay. Die werd, zoals vaker de laatste weken, goed benut. Giovanni Vogelaar zette Trappers op het goede spoor en schoot raak: 2-1. Het verzet van Krefeld brak.

De Duitsers, die goed partij boden, zagen dat Max Hermens nog geen drie minuten later de 3-1 op scorebord zette. De aanvaller omspeelde op mooie wijze Gähr en schoof simpel binnen. Ook Danny Stempher en Raymond van der Schuit verschenen nog als doelpuntenmaker op het wedstrijdformulier. Zo wint Trappers uiteindelijk toch ruim met 5-1. In voorlopig de laatste wedstrijd met publiek. Hoe algemeen directeur Ruud van Baast dat oplost is te lezen in de papieren versie van deze krant.

Scoreverloop: Tilburg Trappers - Krefelder EV 5-1 (1-1, 0-0, 4-0). 5. Maierhofer 0-1, 15. Van Soest 1-1, 49. Vogelaar 2-1 (pp), 52. Hermens 3-1, 55. Stempher 4-1, 56. Van der Schuit 5-1

Strafminuten: 4-6