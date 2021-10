Trappers neemt revanche en veegt Hannover Scorpions van het ijs: 7-1

Bij Trappers keerde Brett Bulmer terug op het ijs. Daarom kon coach Dave Livingston weer met vier lijnen spelen. Die bleken nodig: het tempo lag enorm hoog. In de eerste periode kregen beide ploegen veel kansen. Het was Trappers dat na vier minuten er meteen een verzilverde. Jordy van Oorschot schoot raak: 1-0. In de minuten die volgden, kregen beide ploegen kansen. Zo raakte Hofland de paal. Een afstandsschot van Van Soest ging rakelings naast. Ook Scorpions werd gevaarlijk. Keeper Ruud Leeuwesteijn keepte sterk en hield zijn doel de eerste periode schoon.

In de periode twee was Trappers volledig los. De thuisploeg liet Hannover Scorpions alle hoeken van het ijs zien. Daarbij werd het geholpen door de vele tijdstraffen van de Duitsers. Toch duurde het negen minuten voor de 2-0 viel. Diego Hofland kreeg een niet te missen kans. De aanvaller schrok er zelf van, maar schoot wel raak. Dat doelpunt maakte Max Hermens niet mee. De aanvaller hielp even daarvoor een grote kans om zeep, en raakte daarbij licht geblesseerd.

Terug op het ijs

Na een behandeling in de kleedkamer keerde Hermens terug op het ijs. In de tussentijd scoorde Trappers drie keer in een paar minuten. Jonne de Bonth, Brett Bulmer en Reno de Hondt schoten raak: 5-0. Liefst drie van de vier doelpunten kwamen voort uit een powerplay. Scorpions-coach Tobias Stolikowski vroeg een time-out aan. Die was nodig, maar had weinig nut. Trappers bleef grote kansen creëren. Het was jongeling Tijn Jacobs die er een benutte: 6-0.

In periode drie geloofde Trappers het wel. Het schakelde een tandje terug. Scorpions zocht naar een eretreffer en kreeg die ook. Na 52 minuten schoot Robin Just raak: 6-1. Ook Trappers liet nog van zich horen. Een minuut voor tijd bepaalde Giovanni Vogelaar de eindstand op 7-1. Het betrof wéér een powerplaydoelpunt. Daar bleef het bij en dus gaan de Trappers-fans tevreden naar huis. Na vier nederlagen weet Trappers weer hoe het is om van Hannover Scorpions te winnen.

Scoreverloop: Tilburg Trappers - Hannover Scorpions 7-1 (1-0, 5-0, 1-1) 4. Jordy van Oorschot 1-0, 29. Diego Hofland 2-0 (pp), 29. Jonne de Bonth 3-0 (pp), 30. Brett Bulmer 4-0 (pp), 33. Reno de Hondt 5-0 (pp), 37. Tijn Jacobs 6-0, 52. Robin Just 6-1, 59. Giovanni Vogelaar 7-1

Strafminuten 2-16