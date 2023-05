Trappers neemt speler met Nederlands paspoort over van Black Dragons Erfurt

De 24-jarige right winger treedt daarmee in de voetsporen van zijn tien jaar oudere broer Raphael die in het seizoen 2011-2012 actief was op Stappegoor.

Vanaf zijn tweede levensjaar streed D’Artagnan elke winter samen met zijn zes broers op de ijsbaan in de achtertuin van het ouderlijk huis in Gatineau (Québec). De benjamin leerde er schaatsen en later ijshockeyen. Na een jaar onder de vleugels van zijn broer Raphael in Erfurt wil D’Artagnan Joly zich nu verder ontwikkelen bij Trappers.

Contact gehouden

,,Eindelijk is het gelukt”, vertelt Trappers’ technisch manager René de Hondt, die D’Artagnan drie jaar geleden voor het eerst sprak. ,,Hij was enthousiast, maar wilde toch nog voor zijn kans gaan in Canada.” Corona, een zware rugblessure en een keuze voor Black Dragons Erfurt leken vervolgens roet in het eten te gooien. De Hondt: ,,We hebben contact gehouden en gelukkig is drie keer scheepsrecht gebleken.”

De technisch manager is in zijn nopjes met de komst van de multifunctionele Joly. ,,Hij kan op alle posities in de aanval uit de voeten en afgelopen seizoen heeft hij zelfs een paar wedstrijden als verdediger gespeeld. Hij brengt een gezonde dosis agressiviteit mee in zijn spel. Daarbij beschikt hij over een Nederlands paspoort wat hem natuurlijk nog interessanter voor ons maakt.”

Boomlang

De boomlange forward kreeg zijn belangrijkste ijshockeyopleiding in de sterke Québec Major Junior Hockey League (QMJHL) waar hij de kleuren verdedigde van Baie-Comeau Drakkar, Rimouski Océanic en Halifax Mooseheads. In 280 duels tekende Joly voor 68 goals en 217 punten. Dit wierp zijn vruchten af want in 2017 werd hij als 171 e overall gedraft door de Calgary Flames. Zijn droom ooit het shirt met de ‘flaming C’ op de borst te dragen ging in rook op vanwege een zware hernia.

Na zijn juniorenperiode speelde Joly voor Brock University in St. Catharines (Ontario) en Greenville Swamp Rabbits (East Coast Hockey League). Afgelopen zomer trok hij de Atlantische Oceaan over om in Erfurt te gaan spelen. In de eerste oefenwedstrijd tegen Hannover Indians brak D’Artagnan echter zijn middenvoetsbeentje. Drie maanden moest hij toekijken, maar bij zijn rentree op 30 december tegen Rostock maakte hij een hattrick en had hij twee assists. Hij sloot zijn eerste Oberligaseizoen af met 33 punten (17 goals en 16 assists) in 25 ontmoetingen. In de pre-play-offs serie tegen Leipzig voegde hij hier nog twee beslissende passes aan toe.