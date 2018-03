Trappers niet tegen Rosenheim of Deggendorf in halve finale

Dit seizoen is het voor het eerst zo in de play-offs dat de hoogst geplaatste club het in elke ronde opneemt tegen de laagst geplaatste. Daarbij wordt uitgegaan van de eindstanden in de Oberliga Nord en Oberliga Süd. Trappers eindigde als nummer 1 in de Oberliga Nord. Aangezien 'Nord' dit seizoen boven 'Süd' is geplaatst (dat wisselt elk jaar), weten de Tilburgers al dat ze elke ronde thuisvoordeel hebben. Dus ook als ze de nummer 1 van Süd, Deggendorfer SC, tegenkomen.

Als enige

Trappers is er als enige in geslaagd zich afgelopen weekend al te verzekeren van een plek in de halve finale van de play-offs. De ploeg van Bo Subr won in de kwartfinale drie keer op rij van Eisbären Regensburg, waardoor de best-of-five-serie al rap beslist was. In de andere drie series is de stand 2-1. Dinsdagavond spelen die teams opnieuw tegen elkaar. Dan zou duidelijk kunnen worden wie de volgende tegenstander wordt van Trappers, maar het is ook mogelijk dat er pas donderdag duidelijkheid komt.

Volgorde

Trappers krijgt in ieder geval 1 van de volgende 4 teams tegenover zich: Moskitos Essen (in duels 1-2 achter tegen Deggendorf), Hannover Scorpions (2-1 voor tegen Rosenheim), Selber Wölfe (2-1 voor tegen IceFighters Leipzig) of IceFighters Leipzig (1-2 achter tegen Selber Wölfe). Als Essen Deggendorf uitschakelt, is die ploeg de volgende tegenstander. Daarna is de volgorde bij plaatsing: Hannover Scorpions, Selber Wölfe, IceFighters Leipzig.

Het is niet mogelijk dat Trappers in de halve finale al tegenover Deggendorfer SC (nr 1 Oberliga Süd) of Starbulls Rosenheim (nr 2 Oberliga Süd) komt te staan.

Trappers schakelde in de eerste ronde van de play-offs de nummer 8 van de Oberliga Süd uit (Blue Devils Weiden, 3-0) en in de kwartfinale waren de Tilburgers te sterk voor de nummer 7 van 'Süd', Eisbären Regensburg (3-0).

Programma kwartfinales dinsdagavond:

- Moskitos Essen - Deggendorfer SC (stand: 1-2 voor Deggendorf)

- Selber Wölfe - IceFighters Leipzig (stand: 2-1 voor Selb)

- Hannover Scorpions - Starbulls Rosenheim (stand: 2-1 voor Scorpions)