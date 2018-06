Trappers oefent tegen de kampioen van de DEL2

De ijshockeyers van Tilburg Trappers oefenen in aanloop naar het volgende Oberligaseizoen onder meer tegen de kampioen van de DEL2, Bietigheim Steelers. Op 24 augustus komen de Duitsers op bezoek in Tilburg, de ploeg van Bo Subr brengt op 7 september een tegenbezoek in Bietigheim.