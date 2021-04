Trappers op rand van de afgrond. Maar: ‘Er is nog heel veel hoop in de groep’

VIDEOTilburg Trappers kreeg vrijdagavond een pak slaag in eigen huis van Herner EV: 1-4. De tweede wedstrijd in deze best-of-three in de play-offs moeten de Tilburgs zondagmiddag dus winnen in Herne. Max Hermens denkt dat dat kan: ‘Er is nog heel veel hoop in de groep’.

,,We hadden er wel wat meer van verwacht. Vooral in het begin laten liggen. Er zat te weinig emotie in. Dat komt bij ons te vaak achteraf. Dit zijn de play-offs. Daar hoort emotie bij. We zijn vanavond te weinig een team geweest, waardoor we kansloos verliezen. Het zit in de mindset en niet in de benen. Want die van ons zijn beter dan die van hen.”

Emotie

Kan die mindset in amper twee dagen een stuk verbeteren? ,,Dat kan, maar individueel moeten er ook dingen veranderen. Iedereen moet in de spiegel kijken en zichzelf afvragen of je die emotie wel hebt gebracht. We hebben meer nodig van de groep. We moeten veel meer samen, we moeten veel meer willen.” ,,

,,Het voordeel is dat er geen fans zijn, dus uit of thuis is geen issue. We zijn gewoon een beter team. Zij hebben vandaag een hele goede wedstrijd gespeeld. Maar zondag staan wij er gewoon weer. Ik zal 130 procent geven en ik zal proberen om er voor te zorgen dat de rest dat ook doet. Zodat het seizoen zondag nog niet afgelopen is voor ons. We weten wat ons te doen staat.”

Raar seizoen

Ook verdediger Jordy van Oorschot erkende: ‘De play-off-mentaliteit was er niet bij ons. Hoe dat komt? Het is gewoon een heel raar seizoen. We zijn er een paar weken uit geweest vanwege corona en daarna tegen Erfurt gespeeld en dat ging wel goed.”

Ook hij heeft de moed nog niet opgegeven, ondanks de ontluisterende thuisnederlaag. ,,Dit zegt nog niks. Ik heb geen idee of Kevin Bruijsten en Reno de Hondt er zondag wél bij zijn. Maar ook zonder die twee moeten wij kunnen winnen van Herne.”

Volledig scherm Max Hermens tijdens de wedstrijd tegen Herner EV. © Pix4Profs / Jules van Iperen