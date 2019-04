Trappers opnieuw verwikkeld in zinderende serie: ‘De spelers moeten er keihard voor werken’

Trappers wint knotsgek duel in Landshut en komt langszij in finale

24 april Na de 1-4 nederlaag in eigen huis was Tilburg Trappers er alles aangelegen om donderdag in Landshut niet opnieuw met de rug tegen de muur te komen, zoals in het eerste finaleduel. Zover liet Trappers het in een gigantisch doelpuntenspektakel ook niet komen. De ploeg won in overtime: 4-5.