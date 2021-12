Trappers pakt volle buit na burenruzie en vier goals De Hondt in Essen

Een matig weekeinde met twee nederlagen na shootouts werd opgevolgd met de volle buit in twee duels. Vrijdag ging Herner EV op Stappegoor al over de knie, vanavond ging Trappers op bezoek bij Moskitos Essen, waar oude bekende Mitch Bruijsten tegenwoordig speelt. Hij speelde daarbij ook voor het eerst in jaren tegen in plaats van met zijn broer Kevin, de oudste van de twee.

In de eerste periode was het pover. De grootste kansen waren toch echt voor Moskitos, twaalfde op de ranglijst. Zo kreeg Dominik Luft dé kans om de score te openen, maar de aanvaller stuitte op goalie Ruud Leeuwesteijn. Ook de bezoekers kregen enkele kansen, maar niet zo serieus als Luft.

Het leek alsof Trappers even moest warmdraaien. Na ongeveer half uur spelen, zette de nummer 2 van de Oberliga Nord de versnelling in. Daartegen was het tot dan toch stugge Moskitos niet opgewassen. Max Hermens scoorde in de hoek die helemaal open lag. Vijf tellen (!) later verdubbelde Bartek Bison de Tilburgse voorsprong. En om de schade verder te vergroten, zorgde Reno de Hondt amper twee minuten daarna (vrijdag ook al scorend tegen Herner EV) voor de 0-3.

Hattrick De Hondt

Een comfortabele voorsprong voor Trappers die ook niet meer uit handen werd gegeven. Ook in de slotperiode scoorden de bezoekers erop los. De Hondt maakte alle treffers, waaronder één powerplaygoal. Het was zijn eerste hattrick voor Trappers sinds 23 december 2018 tegen Harzer Falken en de eerste keer dat hij er vier maakte in een wedstrijd.

Ruud Leeuwesteijn leek weer eens zonder tegengoal van het ijs te stappen. Hij trad een aantal keer voortreffelijk op, maar op de inzet van Mitch Bruijsten had hij geen antwoord. De aanvaller van Moskitos bepaalde de eindstand met een shorthanded goal (man minder op het ijs):1-6. Geen shutout voor de Trappers-goalie.