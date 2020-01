Trappers plukt forward weg bij Nijmegen Devils

Team Van de Laar verdedigt veertiende plaats in slotetappe Dakar

16 januari Slechts negen minuten is het verschil tussen de veertiende en de vijftiende plaats in het truckklassement van de Dakar Rally. Met nog één dag van 170 kilometer te gaan, is die veertiende plaats nog in handen van het team van Fried van de Laar Racing. ,,Het zal krap worden om Albert Llovera (Team De Rooy) achter ons te houden”, weet Jan van de Laar. ,,Maar we gaan er wel alles aan doen.”