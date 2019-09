Trappers: puckgooien wordt noodgedwongen vervangen door shoot-a-puck

Bij het puckgooispel konden toeschouwers vooraf aangeschafte en genummerde pucks op het ijs werpen. Winnaar was degene wiens puck het dichtst bij de middenstip terecht kwam. De prijs was de helft van het ingelegde geld; de andere helft ging naar de jeugdopleiding van Trappers. Omdat er met ingang van dit seizoen een nieuwe boarding is aangebracht rond het ijs en daarboven een veiligheidsnet, is het niet meer mogelijk om pucks op het ijs te gooien vanaf de tribunes.

Eén poging

Voor het puckgooien komt met ingang van vrijdag een nieuw spel in de plaats: shoot-a-puck. Er worden geen pucks meer verkocht, maar lootjes. Tijdens de eerste periode van de wedstrijd worden drie lootjes getrokken. De bezitters van de getrokken nummers mogen tijdens de eerste pauze vanaf de middenstip één poging wagen om met de stick een puck in een gat te schieten dat is aangebracht in een plank die in een ijshockeydoeltje is bevestigd. De kans op succes is niet groot. Door het gat past precies een puck.