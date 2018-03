Trappers razendsnel naar halve finale play-offs

De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben zich zondagmiddag geplaatst voor de halve finale van de play-offs in de Duitse Oberliga. De ploeg van Bo Subr won zondagmiddag ook het derde kwartfinaleduel van Eisbären Regensburg, zodat de best-of-five-serie al is beslist in Tilburgs voordeel.

Trappers hoefde voor deze zege niet zo diep te gaan als voor de eerste twee, maar makkelijk ging het lange tijd niet op Stappegoor. Ook nu weer bleek een 2-0 voorsprong nog niet dat het gedaan was. Voor de derde keer lukte het de Tilburgers om de eerste twee treffers van de wedstrijd te maken (beide van Nardo Nagtzaam, waarvan de tweede in powerplay), maar Regensburg slaagde er ook voor de derde keer in om – dit keer in de 27ste minuut - een ‘Anschlusstreffer’ te maken: 2-1 in powerplay.

Opstootjes

Daarna volgde een fase met een aantal opstootjes in de bomvolle ijshal; Trappers beklaagde zich bovendien bij de wedstrijdleiding over de vele straffen die het – volgens de thuisploeg – vaak onterecht kreeg opgelegd. Maar meer doelpunten vielen er niet in de tweede periode.

Na vijf minuten in periode 3 was het wel raak. Giovanni Vogelaar wist Kevin Bruijsten te bereiken, die de puck alleen maar aan hoefde te raken om voor de 3-1 te zorgen. Daarmee leek het wel gedaan voor het door blessures geteisterde Regensburg. Toen Parker Bowles in een scrimmage ook nog voor 4-1 zorgde, was het pleit definitief beslecht.