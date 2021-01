Trappers redt het net niet tegen de koploper

Powerplay

In Hannover had Trappers dit seizoen al twee keer verloren (2-0 en 3-1), dit was de eerste ontmoeting in Tilburg. Waarbij coach Bo Subr weer een aantal belangrijke pionnen moest missen vanwege blessures, onder wie captain Mickey Bastings. De wedstrijd begon desondanks prima voor de thuisploeg, want in de achtste minuut schoot Kevin Bruijsten de Tilburgers in powerplay op voorsprong, op aangeven van Max Hermens: 1-0. Lang kon Trappers er niet van genieten, want een minuut later was het al weer gelijk; Jan Niklas Pietsch frommelde de puck achter goalie Ian Meierdres in het net: 1-1.