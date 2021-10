Trappers scoort maar één keer en moet eerste thuisnederlaag slikken

Ondanks het goede weer zat de ijshal op Stappegoor toch behoorlijk vol. Met Crocodiles kwam dan ook een van de concurrenten van Trappers in de titelstrijd op bezoek, ook is de ploeg uit Hamburg de competitie dan bepaald niet goed gestart.

Geen walk-over

Maar de ploeg heeft in de 52 speelronden tellende competitie van de Oberliga nog voldoende tijd om dat recht te trekken. In de eerste periode in Tilburg werd al duidelijk dat het bepaald geen walk-over voor de Tilburgers zou worden, zoals afgelopen vrijdag wel het geval was bij de uitwedstrijd tegen Diez Limburg (0-6 winst).

Vechtpartij

De ploegen waren behoorlijk aan gewaagd, de goalies (Meierdres en Kristian) allebei op dreef. Zodat het niet verwonderlijk was dat beide ploegen met 0-0 aan de eerste pauze begonnen. De fans werden in de eerste periode nog wel vermaakt met een massale vechtpartij, waarna twee spelers van de thuisploeg en drie van de bezoekers de strafbank in moesten.

Curieus

Aan het begin van de tweede periode dacht eerst Crocodiles te hebben gescoord en een minuut later juichten spelers van Trappers aan de andere kant, maar in beide gevallen was de puck volgens de arbiters de doellijn niet gepasseerd. Maar even later was het toch raak en wel voor de Hamburgers. Norman Martens dook vrij op voor Meierdres en verschalkte hem met een geplaatst schot: 0-1.

Kunst- en vliegwerk

Trappers voerde de druk vervolgens op en was tijdens een powerplay een paar keer dicht bij de gelijkmaker. Maar de Hamburgse defensie hield met kunst- en vliegwerk stand, waarna Harrison Reed de voorsprong van de gasten wist te verdubbelen: 0-2.

Penaltyshot

Het was aan Ian Meierdres te danken dat de schade even later niet nog groter werd voor Trappers. Hij stopte een penaltyshot van Reed en bracht even later opnieuw redding bij een goede scoringskans voor de bezoekers. De thuisploeg wankelde, maar haalde zonder verdere schade de tweede pauze.

Aansluitingstreffer

Daarin zullen vermoedelijk enkele harden noten gekraakt zijn. Trappers kwam in ieder geval energiek uit de kleedkamer en maakte binnen de minuut de aansluitingstreffer. Diego Hofland zorgde voor de 1-2, op assist van Brett Bulmer en Kilian van Gorp.

Puckverlies

De 1900 toeschouwers gingen er eens goed voor zitten. Zeker toen Trappers weer een powerplay kreeg. Maar dat pakte bijna totaal verkeerd uit. Puckverlies van de Tilburgers tijdens de manmeersituatie leidde bijna tot de 1-3, maar Meierdres voorkam dat met een goede ingreep op de inzet van Zuravlev.

Even later was het weer knokken op het ijs en volgden er weer de nodige straffen. Jonne de Bonth moest met een game misconduct vanwege ‘fighting’ voortijdig gaan douchen, Trappers hield wel powerplay over, maar profiteerde daar opnieuw niet van.

Bench minor

De Tilburgers overleefden vervolgens een periode met drie tegen vijf spelers na een overtreding van Mickey Bastings en een ‘bench minor’ (teveel spelers op het ijs), waarna nog ruim vijf minuten resteerden. Daarin kreeg Trappers nog een powerplay, maar ook die bleef zonder resultaat. Zodat de ploeg van Dave Livingston z'n eerste thuisnederlaag van het seizoen te verwerken kreeg.

Scoreverloop: 27. Martens 0-1, 34. Reed 0-2, 41. Hofland 1-2,