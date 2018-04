Trappers slaat eerste slag tegen lastig Scorpions: 4-2

De ijshockeyers van Tilburg Trappers moesten het gaspedaal maandagmiddag diep intrappen om zich te ontdoen van Hannover Scorpions. Het eerste duel in hun best-of-five in de halve finale van de Oberligaplay-offs eindigde na een hard gevecht in 4-2.

Dat Scorpions lastig te verslaan is, merkten de Tilburgers in de competitie al. Vijf ontmoetingen met de ploeg uit Hannover leverde drie zeges en twee nederlagen op. De 1-0 van Kevin Bruijsten in powerplay na een kwartier ijshockey werd dan ook luid bejueld in de volle Tilburgse ijshal. Maar het feestgedruis was nog maar net verstomd toen de bezoekers de 1-1 achter Ian Meierdres werkten.

Battle-of-the-goalies

Trappers-coach Bo Subr voorspelde al dat deze serie weleens een battle-of-the goalies kon worden en tijdens dit duel was dat al het geval. Met name Scorpions-doelman Björn Linda kon zich onderscheiden met een groot aantal knappe reddingen. De beste kansen waren voor de thuisploeg, zelfs in ondertal, maar Linda wist nauwelijks van wijken. Kort voor het einde van de tweede periode was het dan toch zover. Met een fraai uitgespeelde aanval via de schijven Max Hermens en Nick de Ruijter belandde de puck bij Jonne de Bonth, die de uit positie gespeelde Linda het nakijken gaf: 2-1.

In de derde periode zouden de acht dagen rust die Trappers had na de korte kwartfinaleserie zich kunnen uitbetalen. Of het daaraan lag kan niet worden bewezen, maar de ploeg van Bo Subr maakte het karwei in de laatste periode wel af. Net als bij de 1-0 viel de 3-1 niet lang nadat Trappers aan een powerplay was begonnen. Dit keer prikte Reno de Hondt binnen: 3-1. Het werd zelfs ook nog 4-1 door een treffer van Ivy van den Heuvel. In dezelfde minuut deed Scorpions nog wat terug. Ian Meierdres werd verrast door een diagonaal afstandsschot (4-2), maar het pleit was al beslecht.