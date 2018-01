Trappers slacht gehavende concurrent af

Van der Steen wint Oudejaarsloop, maar 'geen eindtijd om trots op te zijn'

2 januari Toen hij op oudjaarsdag naar buiten keek en zag dat het regende, had atleet Jop van der Steen in eerste instantie weinig zin om mee te gaan doen aan de traditionele Oudejaarsloop in Hilvarenbeek. Uiteindelijk besloot de 23-jarige atleet van Runshop Greg van Hest toch deel te nemen. Met succes, want in een tijd van 33 minuten 35 seconden toonde hij zich de snelste op de tien kilometer.