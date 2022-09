Trappers sluit doelpuntrijk oefenduel met Hammer Eisbären winnend af

Ruud Leeu­westeijn over aantrekken van goalie uit Canada door Trappers: ‘Leuk is anders’

‘Leuk is anders’ was de eerste gedachte die Ruud Leeuwesteijn had toen bekend werd dat Trappers een buitenlandse goalie had aangetrokken. ,,Ik wil de nummer 1 zijn, dat is mijn plek.”

19 augustus