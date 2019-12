Trappers sluit jaar af als koploper na ruime zege op Erfurt

En dat op een avond waarop voor het eerst de KingSide van Willem II aanwezig was. De fanatieke supporters van de voetbalclub kwamen zelf met het initiatief om eens een ijshockeywedstrijd bij te wonen. Met honderd man sterk namen ze plaats in het uitvak.

Zij zagen Delaney Hessels al na twintig tellen scoren – afgelopen weekend opende Danny Stempher na 37 seconden al de score in het duel bij Füchse Duisburg. Diezelfde Hessels verdubbelde enkele minuten daarna de score: 2-0. De hoofdcoach van Erfurt greep in en wisselde zijn goalie. Toch ging het in de eerste periode niet veel beter met Martin Otte-Günzler op het ijs. Ook Max Hermens en Bartek Bison verschenen binnen het kwartier op het scorebord. ,,Het is nog niet echt spannend, hè”, zei algemeen directeur Martin van Geel die op uitnodiging van algemeen directeur Gerard Arink naar Stappegoor was gekomen. Het paste in zijn voetballuwe agenda.