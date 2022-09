Trappers speelt dinsdag niet thuis, maar uit tegen koploper Herner EV; duels zijn omgedraaid

Winst en verlies voor Trappers, verschil­len zijn klein in Oberliga Nord

De verschillen zijn klein in de Oberliga Nord, merkten de ijshockeyers van Trappers in het openingsweekend van de competitie. Vrijdag won de ploeg van Doug Mason in eigen hal met 2-1 van Herforder EV, zondag was er een nipte verliesbeurt voor de Tilburgers bij Saale Bulls Halle (5-4).

25 september