Trappers speelt met vuur tegen Ice Dragons, maar wint wel

Met de van een langdurige blessure teruggekeerde aanvoerder Mickey Bastings weer in de gelederen, wonnen de ijshockeyers van Tilburg Trappers vrijdagavond van laagvlieger Herforder EV/Ice Dragons. Het duel in de Oberliga Nord eindigde in 6-3 voor de Tilburgers. De ploeg van coach Bo Subr speelde na een 5-0 voorsprong wel een beetje met vuur, want Herforder kwam halverwege de laatste periode terug tot 5-2 en liet kansen op meer en daarmee een spannende slotfase onbenut.

Het was voor Trappers al de vierde wedstrijd in zeven dagen, terwijl zondag in Duitsland alweer de ontmoeting met Crocodiles Hamburg op het programma staat. De confrontatie tussen Trappers en Herforder EV zag er vooraf uit als een gemakkelijke opgave voor de thuisploeg. De ploeg van coach Bo Subr staat namelijk stevig op de tweede plaats terwijl de bezoekers al een tijdje op plek elf terug zijn te vinden.

Eenvoudige klus

En een relatief eenvoudige klus werd het uiteindelijk ook voor de Tilburgers die op doel begonnen met Ruud Leeuwestein. Al na een dikke twee minuten was het raak. Jordy Verkiel kreeg vrij baan vanaf eigen helft en passeerde de Duitse goalie: 1-0. In de vijfde minuut werd het al 2-0 via Kevin Bruijsten. Bij beide goals was Bastings belangrijk in de voorbereiding. Koning van de assist in de eerste periode werd echter Alexei Loginov. De verdediger was betrokken bij de openingstreffer en de goals van Max Hermens in de zestiende en Ninho Hessels in de zeventiende minuut.

In de tweede periode scoorde Diego Hofland in de 24ste minuut de 5-0 waarna Trappers duidelijk gas terug nam. Herforder EV maakte niet de indruk nog echt illusies te hebben maar scoorde in de 33e minuut nog wel de 5-1.

Bij de les zien te blijven

Toch moest Trappers in de laatste periode bij de les zien te blijven. In de 48e minuut werd het namelijk 5-2 en even later moest Leeuwestein zich tot het uiterste strekken om de 5-3 te voorkomen. Ook Trappers kreeg nog kansen, maar de scherpte was er wel vanaf. De kijkers van de livestream kregen nog wel twee goals voorgeschoteld: Hofland was de maker van de 6-2 waarna Herforder meteen daarna de 6-3 liet aantekenen.

Zondag staat voor Trappers al weer de vijfde wedstrijd in negen dagen op het programma. De ploeg van coach Bo Subr gaat dan op bezoek bij Crocodiles Hamburg.

Trappers - Herforder EV 6-3 (4-0, 1-1, 1-2) . 2. Verkiel 1-0, 5. K. Bruijsten 2-0, 16. Hermens 3-0 (pp), 17. 4-0 N. Hessels, 24. Hofland 5-0, 33. Lalonde 5-1, 48. Kovacs 5-2, 56. Hofland 6-2, 56. Rinke 6-3.