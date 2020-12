Trappers speelt toch niet op nieuwjaarsdag, wel op Tweede Kerstdag

De komende tijd heeft Trappers een druk programma. Dat geldt met name voor eind december, als de Tilburgers in een tijdsbestek van dertien dagen liefst zes wedstrijden voor de kiezen krijgen. Voordeel daarbij is dat met ingang van aanstaande donderdag (17 december) vanwege de versoepeling van de coronaregels voor topsporters met de complete groep getraind mag worden in Tilburg en dat Trappers ook thuiswedstrijden in de eigen hal mag gaan afwerken. Daar maken ze direct gebruik van, met thuisduels op 18 en 20 december. Van de komende tien wedstrijden speelt Trappers zeven keer thuis, mede omdat het tot dusverre uitsluitend uitduels afwerkte.