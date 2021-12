Trappers-speler Kevin Bruijsten terug na rugblessure: ‘Ik klapte zo voorover op straat’

Het was ‘slechts’ de 4-2 tegen het kleiner Herforder, maar de treffer werd vorige week vrijdag toch opvallend uitbundig gevierd. Niet zo vreemd in de wetenschap dat de maker, Kevin Bruijsten, voor het eerst weer meespeelde bij Trappers na een vervelende rugblessure. ,,Ik haakte af in onze eerste wedstrijd in de eerste ronde van de play-offs, tegen Erfurt”, blikt de 34-jarige forward terug op dat duel op 9 april, bijna acht maanden geleden. ,,Ik had zoveel last van mijn rug, dat ik niet meer heb meegedaan in de play-offs. We lagen er al snel uit, dus ik heb maar drie wedstrijden gemist toen.”

Dat werden er veel meer, maar dat wist hij toen nog niet. ,,De doktoren dachten dat het met rust op te lossen was, dus heb ik een paar maanden rustig aan gedaan. Maar toen we weer langzaam aan begonnen met trainen, ging het opeens helemaal mis. Ik was behandeld door de fysio en reed naar huis in Nijmegen. Toen ik uit de auto stapte, klapte ik zo voorover op straat. Mijn been en voet deden het niet meer. Ik krepeerde van de pijn en ben naar de voordeur gekropen en in bed gaan liggen. Nee, ik heb toen niet meteen de dokter gebeld. Dat deed ik pas nadat ik 's avonds niet eens meer bij de wc kon komen om te plassen.”

Testjes doen

De volgende ochtend - 15 juni - moest hij zich melden bij het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. ,,Daar moest ik wat testjes doen en dat lukte van geen kanten. Toen ze vroegen of ik die ochtend al wat gegeten had, wist ik hoe laat het was. Dat werd opereren. Een paar uur later lag ik onder het mes. Ik had geen spullen meegenomen, die kwam de familie later brengen.”

Zijn broer Mitch, die vorig jaar bij Trappers is vertrokken en nu bij Moskitos Essen speelt, onderging een aantal jaar geleden ook een hernia-operatie. ,,Toen hij in Amerika speelde. Dus ik wist zo ongeveer wat me te wachten stond.” De eerste twee maanden mocht hij niks doen. ,,Ik ben personal trainer bij een sportschool in Beuningen, maar die lag toen helemaal stil vanwege de lockdown. Hoe ik de dagen ben doorgekomen? Vooral door heel veel online Call of Duty te spelen met Jordy Verkiel en Diego Hofland. En veel series op Netflix en Disney te kijken. Ik heb vierkante ogen gekregen in die periode.”

Vetpercentage

Toen hij weer langzaam met wat stabiliteitsoefeningen mocht beginnen, was hij negen kilo afgevallen. ,,Mijn vetpercentage was gelijk gebleven, dus dat waren allemaal spieren. Het kost heel wat tijd om dat weer helemaal op te bouwen. Ik heb nu de helft terug.”

Dat is voldoende om weer wedstrijden te spelen, bleek vorig weekeinde. ,,Ik heb minuten gedraaid, een goaltje meegepikt en had na afloop geen last van mijn rug. Prima dus. Een mooi nieuw startpunt om aan de rest van het herstel te werken, tot ik weer op mijn oude niveau ben.”

Contact

Hoewel hij begin dit seizoen nog geen contract kreeg bij Trappers vanwege de onzekere situatie met zijn rug, bleef Bruijsten wel betrokken bij de ploeg. ,,Vanaf het begin kwam ik telkens naar Tilburg als de rest ging trainen. En ik ben bij alle thuiswedstrijden geweest, ook de oefenduels in de voorbereiding. Ik vond het prettig om zo het contact te houden.” Het hielp hem om positief te blijven. ,,In de zomer zijn er echt wel momenten geweest waarop ik er aan dacht om het bijltje erbij neer te gooien wat het ijshockey betreft. En dat ik dacht dat ik het niet meer zou redden om terug te keren op niveau. Maar daar wist ik toch steeds weer doorheen te komen.”

Verschil

Hij heeft nu een contract voor een maand en dan wordt de situatie opnieuw bekeken. ,,Ik bekijk het zelf ook even van wedstrijd tot wedstrijd nu. Of dit mijn laatste seizoen is? Dat weet ik echt nog niet. Als ik weer helemaal topfit word, zou het ook best kunnen dat ik langer doorga. Maar op dit moment ben ik blij met hoe het nu gaat, met het verschil met een aantal maanden geleden. En dan zien we wel hoe het verder gaat.”

Trappers, dat afgelopen zondag de koppositie verloor door de 4-3-overtime-nederlaag bij Saale Bulls Halle, komt dit weekend alleen zondag in actie als het op bezoek gaat bij Crocodiles Hamburg. De wedstrijd die voor vanavond op het programma stond, tegen Diez Limburg, is verplaatst naar dinsdag 15 februari.

Kevin Bruijsten.